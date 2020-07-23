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19:30   23 Июля 2020
Происшествия

Депутат оторвал руками кусок асфальта при проверке новой дороги в Орле

Депутат оторвал руками кусок асфальта при проверке новой дороги в Орле

Орловский парламентарий Игорь Вдовин на личном примере убедился в обоснованности жалоб своих земляков на новое дорожное полотно.

Результаты проверки парламентарий опубликовал на своих страницах в социальных сетях. На одном из снимков, сделанных во время рабочего визита, видно, как народный избранник держит в руках с легкостью оторвавшийся кусок асфальта.

По словам Вдовина, дорога оказалась настолько некачественной, что он мог бы разобрать ее своими руками. После проверки депутат обратился к заместителю губернатора области по развитию инфраструктуры с просьбой оценить качество проделанной подрядчиком работы.

Вдовин с возмущением заявил, что люди, ответственные за строительство дороги, старались как можно быстрее освоить полученные ими деньги вместо того, чтобы следить за качеством полотна, передает телеканал РЕН ТВ.

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Автор: Борис Нестеров
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