Корнилов раскрыл план Трампа по борьбе с беспорядками

Президент США Дональд Трамп в скором времени жестко разберется с беспорядками в Канзас-Сити, Портленде и Чикаго, уверен политолог Владимир Корнилов. По его мнению, глава Белого дома занял сейчас выжидательную позицию.

Региональные власти Соединенных Штатов потеряли контроль над ситуацией с непрекращающимися беспорядками. Столкновения протестующих с полицией до сих пор продолжаются в крупных американских городах. В связи с этим президент США отправил в штаты группы федеральных силовиков для нормализации ситуации.

По словам эксперта, Трамп выжидает момент, когда он сможет прийти в роли спасителя белой консервативной Америки, проявить волю и "показать железный кулак". Американский лидер хочет стать для американцев, уставших от беспорядков и погромов, сильной личностью, считает Корнилов. В комментарии для "ПолитРоссии" он отметил, что такая политическая технология понятна и хорошо известна.

Корнилов утверждает, что организаторы беспорядков в городах США, используют методичку для "цветных революций" для отстранения действующей власти и ее дискредитации в преддверии президентских выборов. При этом наивно полагать, что эта "цветная технология" управляема, предупреждает политолог.