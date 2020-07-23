Макрон призвал ЕС провести анализ деятельность Турции в Средиземном мор

Действия Турции в Средиземном море беспокоят президента Франции Эммануэль Макрон. В своем Twitter-аккаунте французский лидер призвал европейских союзников провести анализ угроз, исходящих от Анкары.

Регион Средиземного моря имеет стратегически важное значение, а потому необходимо обеспечить безопасность в нем, не отдавая его в руки "других субъектов". С такими выражениями президент Франции Эммануэль Макрон обратился к лидерам стран Южной Европы, призывая их собраться на саммит по вопросу неправомочных действий Турции в Средиземном море. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, Макрон выразил солидарность с Кипром и Грецией, которые давно жалуются на нарушение Анкарой их суверенитета в территориальных водах. Глава Франции заявил о важности миссии IRINI по поддержанию оружейного эмбарго против Ливии, которое нарушают некоторые страны. Эммануэль Макрон призвал своих коллег по ЕС осознать опасность, нависшую над морским пространством Южной Европы.