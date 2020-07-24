В бескозырках, масках и перчатках. Петербург готов к военно-морскому параду

В воскресенье, 26 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге пройдет парад в честь Дня Военно-морского флота РФ. Помимо торжественного прохода кораблей по Неве, жителям и гостям города обещают зрелища на земле и в воздухе. «Политика Сегодня» рассказывает, как Северная столица отметит главный праздник российского флота.

Первым делом «Аврора»

Официальное торжественное открытие Дня ВМФ состоится на борту крейсера «Аврора» в 9:30. Спустя полчаса на стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн, которые будут гореть почти целый день. С 10:30 и до 12:15 Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты будут разведены.

Начало парада намечено на 11:00. После торжественного обращения верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, 46 боевых кораблей начнут шествие по Неве.

Главная часть парада

Откроет парад тройка противодиверсионных катеров «Нахимовец», «Юнармеец Заполярья» и «Юнармеец Беломорья». Они помогают пограничной службе ФСБ охранять российские границы, а также участвуют в операциях по борьбе с диверсионно-террористическими силами. За ними последует десантный катер «Д-172» с «дедушкой русского флота» — ботиком Петра I. Легендарному судну отведут почетное место на палубе его далекого потомка. История гласит, что юный русский царь овладел азами судоходства, катаясь на ботике по реке Яуза.

После катеров перед зрителями предстанет парусный линейный корабль «Полтава». Судно является точной копией одноименного 54-пушечного корабля времен правления Петра I. В свободное от торжеств время парусник принимает туристов, желающих поближе познакомиться с историей российского кораблестроения.

Начиная с «Полтавы» корабли пойдут по Неве в два ряда. Ближе к Дворцовой набережной — рейдовые, базовые и морские тральщики, а также несколько десантных катеров. Со стороны Васильевского острова — малые ракетные корабли и новейший российский фрегат «Адмирал Касатанов».

Фрегат вошел в состав ВМФ России 21 июля 2020 года. Это один самых вооруженных и защищенных кораблей в своем классе. На борту «Касатонова» установлены системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают судно от атак высокоточного ракетного оружия.

Завершат парад большие гидрографические катера «Михаил Казанский» и «Георгий Зима». Они предназначены для исследовательских работ, доставки на другие суда обслуживающего персонала и продовольствия.

После прохода кораблей начнется воздушная часть парада. Первыми над Невой пролетят многоцелевые транспортно-боевые вертолеты Ми-8. Также зрители смогут увидеть тяжеловесов Ту-142 и Ил-38 – боевые противолодочные самолеты. Их будут сопровождать истребители Су-30СМ, Су-33 и Су-27. Завершат воздушное шествие штурмовики Су-25. Всего в небе над Петербургом 26 июля пролетит 41 единица воздушной техники.

Дворцовая площадь

В 13:00 на Дворцовой площади начнется большой концертный марафон с участием военных оркестров и лучших творческих коллективов страны. Выступления артистов будут идти до самого вечера.

Откроют концертную программу музыкальные коллективы вооруженных сил. Среди них Ансамбль песни и пляски Западного Военного Округа, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России, а также оперные солисты Владимир Целебровский и Ирина Матаева.

После них концертную эстафету перехватят рок-музыканты Гарик Сукачев и Сергей Чиграков со своей группой «Чиж и Ко». Полный список участников организаторы не разглашают.

Завершит праздник ВМФ России праздничный салют на пляже Петропавловской крепости. Время начала – 22:30.

Ограничения из-за коронавируса

Свои коррективы в праздник флота внес коронавирус. Перед Университетской и Дворцовой набережными выставят кордоны. Желающих вживую посмотреть на парад кораблей пропустят только при наличии средств защиты: индивидуальных масок и перчаток. Обязательным условием станет соблюдение социальной дистанции. Зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Игорь Любченко рекомендовал петербуржцам и гостям города смотреть парад ВМФ по телевизору.

Адмиралтейская набережная будет полностью закрыта для посещения. Там расположатся почетные гости парада: военнослужащие и ветераны. Дворцовая площадь будет временно недоступна. Посмотреть концертную программу можно будет онлайн или по телевидению. Прямую трансляцию праздника будут вести «Пятый канал», «Первый канал», «Россия», а также телеканалы «78» и «Санкт-Петербург».