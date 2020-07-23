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18:54   23 Июля 2020
Общество

Немецкие ученые подвели итоги 16-недельного эксперимента по кормлению рыб пластиком

Немецкие ученые подвели итоги 16-недельного эксперимента по кормлению рыб пластиком

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что мышечная ткань лаврака обыкновенного практически не поглощает микропластик.

Специалисты из немецкого Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера поставили опыт с целью узнать, сколько микроскопических частиц сможет поглотить мышечная ткань молодого лаврака, если его рацион в течение четырех месяцев будет содержать чрезвычайно большое количество микропластика. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Marine Pollution Bulletin.

В корм для испытуемых рыб добавили порошок из желто-оранжевых флуоресцирующих пластиковых частиц. По итоговым подсчетам выяснилось, что каждая лаврак во время эксперимента поглотил порядка 163 млн частиц. Несмотря на повышенную концентрацию микропластика, рыбы продемонстрировали хороший рост и превосходное состояние здоровья.

Ранее ученые из Международного союза охраны природы признали вид "шагающей" рыбы вымершим, как сообщил телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#германия #рыба #наука #исследование

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