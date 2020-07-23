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18:36   23 Июля 2020
Армия

МИД РФ не допустит срыва "астанинского формата" по Сирии

МИД РФ не допустит срыва "астанинского формата" по Сирии

"Астанинский формат" является эффективным средством для урегулирования ситуации в Сирии, поэтому Россия не допустит его подрыва, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Россия, являясь постоянным участником Совета Безопасности ООН и "астанинского формата", выражает поддержку спецпосланнику Гейру Педерсену в работе по обеспечению контактов со сторонами в САР, а также межсирийских переговоров в рамках "конституционного комитета", передает РИА Новости сообщение МИД РФ.

Российская сторона не допустит, чтобы "астанинский формат", который является эффективным средством разрешения сирийского кризиса, был подорван, отметили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что РФ выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации в Сирии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #мид рф #астанинский формат

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