МИД РФ не допустит срыва "астанинского формата" по Сирии

"Астанинский формат" является эффективным средством для урегулирования ситуации в Сирии, поэтому Россия не допустит его подрыва, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Россия, являясь постоянным участником Совета Безопасности ООН и "астанинского формата", выражает поддержку спецпосланнику Гейру Педерсену в работе по обеспечению контактов со сторонами в САР, а также межсирийских переговоров в рамках "конституционного комитета", передает РИА Новости сообщение МИД РФ.

Российская сторона не допустит, чтобы "астанинский формат", который является эффективным средством разрешения сирийского кризиса, был подорван, отметили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что РФ выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации в Сирии.