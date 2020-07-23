Помощник депутата Бондаренко оценил шансы Макаревича выиграть суд об авторских правах

Музыкант Андрей Макаревич вряд ли выиграет суд об авторских правах, в этом уверен помощник новосибирского депутата Сергея Бондаренко.

Ранее Макаревич заявил, что потребует моральную компенсацию за использование Бондаренко строчек из его песни "За тех, кто в море" на агитационном плакате. По словам музыканта, депутат к нему не обращался, поэтому он готов судиться. Помощник политика заявил, что у Макаревича нет судебной перспективы, так как слова на плакате совсем не те, что поются в песне.

"Я русский язык изучал, и там слово совсем по-другому звучит. На самом деле созвучно, да, но не более того. Посмотрите, там слово не то", — цитирует помощника Бондаренко "ПолитЭксперт".

Помощник депутата пошутил, что, возможно, Макаревич не помнит слова песни в силу возраста, ведь в действительности они звучат не так.