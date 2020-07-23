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18:32   23 Июля 2020
Политика

Помощник депутата Бондаренко оценил шансы Макаревича выиграть суд об авторских правах

Помощник депутата Бондаренко оценил шансы Макаревича выиграть суд об авторских правах

Музыкант Андрей Макаревич вряд ли выиграет суд об авторских правах, в этом уверен помощник новосибирского депутата Сергея Бондаренко.

Ранее Макаревич заявил, что потребует моральную компенсацию за использование Бондаренко строчек из его песни "За тех, кто в море" на агитационном плакате. По словам музыканта, депутат к нему не обращался, поэтому он готов судиться. Помощник политика заявил, что у Макаревича нет судебной перспективы, так как слова на плакате совсем не те, что поются в песне.

"Я русский язык изучал, и там слово совсем по-другому звучит. На самом деле созвучно, да, но не более того. Посмотрите, там слово не то", — цитирует помощника Бондаренко "ПолитЭксперт".

Помощник депутата пошутил, что, возможно, Макаревич не помнит слова песни в силу возраста, ведь в действительности они звучат не так.

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Автор: Яна Либерман
#суд #макаревич #бондаренко

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