Власти Мурманской области рассчитывают на интерес бизнесменов к «Полярному гектару»

Программа «Полярный гектар» по получению бесплатных земельных участков в Арктике, должна заинтересовать предпринимателей Мурманской области. По крайней мере, на это рассчитывают в правительстве региона.

«В первую очередь, на наш взгляд, интерес будет проявлен от предпринимателей, планирующих деятельность в сфере сельского хозяйства, активных видов отдыха, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. <…> Предприниматели прогнозируют повышение спроса в строительстве деревянных домов и бань, мебели, а предоставление «Полярного гектара» повлечет за собой открытие соответствующих производств», — рассказала «Политике Сегодня» и.о. министра информационной политики Елена Мальцева.

Мальцева добавила, что мурманчане ранее выдвинули ряд пожеланий, как можно использовать «арктические гектары». Например, землю можно занять медицинскими учреждениями, кинотеатрами, спортивными комплексами и образовательными центрами для детей.

Условия программы будут схожи с условиями «Дальневосточного гектара» — аналогичной программы, действующей на востоке России с 2016 года. В регионе определят территории, где можно будет получить земельный участок по упрощенной схеме. В этот список не войдут зоны рядом с воинскими частями и другими закрытыми объектами.

Вице-премьер России Юрий Трутнев ранее поручил разработать законопроект, по которому люди смогут бесплатно получить гектар земли в арктическом регионе. Участки будут выдавать на пять лет, после чего их нужно будет оформить в долгосрочную аренду или собственность. На любом гектаре допускается строительство дома или организация любого вида предпринимательства.

На выбор россиян предоставляют земли в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Мурманской области и в ряде муниципальных районов Архангельской области, Красноярского края, республик Карелия и Коми.