Представитель МИД РФ раскритиковал деятельность организации "Белые каски"

Организация "Белые каски" под видом гуманитарного бренда скрывает грабежи, мародерство и прямое содействие терроризму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сказала, что западные спонсоры до сих пор не перестали поддерживать организацию и ее структуры. Она добавила, что Россия неоднократно отмечала, что за "демонстративным фасадом гуманитарного бренда" скрывается реальное мародерство, направленная дезинформация и грабежи.

Об этом официальный представитель МИД РФ сообщила на брифинге, передает РИА Новости.