Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Корнилов раскрыл план Трампа по борьбе с беспорядками

Корнилов раскрыл план Трампа по борьбе с беспорядками

 Власти Мурманской области рассчитывают на интерес бизнесменов к «Полярному гектару»

Власти Мурманской области рассчитывают на интерес бизнесменов к «Полярному гектару»
"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

 Макрон призвал ЕС провести анализ деятельность Турции в Средиземном мор

Макрон призвал ЕС провести анализ деятельность Турции в Средиземном мор
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Корнилов раскрыл план Трампа по борьбе с беспорядками

Корнилов раскрыл план Трампа по борьбе с беспорядками

 Власти Мурманской области рассчитывают на интерес бизнесменов к «Полярному гектару»

Власти Мурманской области рассчитывают на интерес бизнесменов к «Полярному гектару»
"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

 Макрон призвал ЕС провести анализ деятельность Турции в Средиземном мор

Макрон призвал ЕС провести анализ деятельность Турции в Средиземном мор
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
18:24   23 Июля 2020
Политика

Представитель МИД РФ раскритиковал деятельность организации "Белые каски"

Представитель МИД РФ раскритиковал деятельность организации "Белые каски"

Организация "Белые каски" под видом гуманитарного бренда скрывает грабежи, мародерство и прямое содействие терроризму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сказала, что западные спонсоры до сих пор не перестали поддерживать организацию и ее структуры. Она добавила, что Россия неоднократно отмечала, что за "демонстративным фасадом гуманитарного бренда" скрывается реальное мародерство, направленная дезинформация и грабежи.

Об этом официальный представитель МИД РФ сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#захарова #мид рф #белые каски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...