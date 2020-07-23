Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

 «Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович
Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

 Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста

Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

 «Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович
Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

 Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста

Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
18:13   23 Июля 2020
Политика

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Политические отношения России и Великобритании находятся на уровне замораживания или в состоянии, близком к этому. Об это сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Отношения двух государств были непростыми в последнее время, но они не сводятся к политике, обозначил Келин в интервью РБК. Заморозка не коснулась экономических, научных, культурных и прочих связей. В этих направлениях стабильно проходили созидательные инициативы до тех пор, пока не случилась пандемия коронавируса, изменившая все.

Келин предположил, что определенные возобновления в этих областях взаимоотношений двух стран начнутся по мере ослабления ограничительных мер в период COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #великобритания #андрей келин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...