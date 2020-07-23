Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Политические отношения России и Великобритании находятся на уровне замораживания или в состоянии, близком к этому. Об это сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Отношения двух государств были непростыми в последнее время, но они не сводятся к политике, обозначил Келин в интервью РБК. Заморозка не коснулась экономических, научных, культурных и прочих связей. В этих направлениях стабильно проходили созидательные инициативы до тех пор, пока не случилась пандемия коронавируса, изменившая все.

Келин предположил, что определенные возобновления в этих областях взаимоотношений двух стран начнутся по мере ослабления ограничительных мер в период COVID-19.