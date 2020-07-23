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18:10   23 Июля 2020
Происшествия

Бизнесмен Ренато Усатый объявлен в международный розыск

Бизнесмен Ренато Усатый объявлен в международный розыск

Молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого МИД РФ объявило в международный розыск. Он обвиняется в организации криминального сообщества. По предварительным данным, целью подозреваемого была передача материалов Интерполу.

МВД России объявило в международный розыск подозреваемого в рамках дела об организации преступного сообщества молдавского политика Ренато Усатого, сообщает ТАСС.

Ранее Усатый заявлял, что его, вероятнее всего, не включат в международную базу уголовного розыска из-за якобы "политически мотивированного" характера уголовного дела.

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Автор: Ирина Большунова
#розыск #мвд россии #бизнесмен

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