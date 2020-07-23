Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, карантин из-за пандемии коронавируса в сентябре вводить не будут. Он также добавил, что жители Москвы и всей России ожидают появления вакцины от COVID-19, так как только она способна защитить людей от болезни. Собянин отметил, что коронавирус никуда не делся и будет жить с нами еще долгое время. По его словам, власти Москвы готовы прививать горожан, как только вакцина от COVID-19 будет выпущена.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о вакцине против коронавируса, пишет RT.