Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 23 июля по телефону выслушал указ президента РФ Владимира Путина о присвоении ему звания генерал-майора. Кадыров считает это знаком высокой оценки.

Присвоение высокого офицерского звания, по словам чеченского лидера, дорого стоит. На своей странице в соцсети ВКонтакте, как передает ТАСС, Кадыров сообщил о своем переводе из структур МВД в Росгвардию. Генерал-майор Рамзан Кадыров обратился к главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову с благодарностью за этот перевод и назвал его братом.