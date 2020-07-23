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17:48   23 Июля 2020
Армия

Герой России Рамзан Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

Герой России Рамзан Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 23 июля по телефону выслушал указ президента РФ Владимира Путина о присвоении ему звания генерал-майора. Кадыров считает это знаком высокой оценки.

Присвоение высокого офицерского звания, по словам чеченского лидера, дорого стоит. На своей странице в соцсети ВКонтакте, как передает ТАСС, Кадыров сообщил о своем переводе из структур МВД в Росгвардию. Генерал-майор Рамзан Кадыров обратился к главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову с благодарностью за этот перевод и назвал его братом.

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Автор: Руслан Неглинный
#кадыров #чечня #росгвардия

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