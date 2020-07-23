Вандалы разгромили памятник музея "Дорога жизни" в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника "Легендарная полуторка", закрепленного за музеем "Дорога жизни" в Ленинградской области. Он установлен в память о подвиге водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда.

Неизвестные вандалы разгромили памятник "Легендарная полуторка". Он был установлен после окончания Великой Отечественной войны в виде грузового автомобиля. На таком транспорте в блокаду ездили шоферы по Дороге жизни.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". О происшествии сообщила администрация Ленинградской области.