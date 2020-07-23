Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

 «Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович
Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

 Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста

Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

 «Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович
Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

 Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста

Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
17:40   23 Июля 2020
Происшествия

Вандалы разгромили памятник музея "Дорога жизни" в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника "Легендарная полуторка", закрепленного за музеем "Дорога жизни" в Ленинградской области. Он установлен в память о подвиге водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда.

Неизвестные вандалы разгромили памятник "Легендарная полуторка". Он был установлен после окончания Великой Отечественной войны в виде грузового автомобиля. На таком транспорте в блокаду ездили шоферы по Дороге жизни.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". О происшествии сообщила администрация Ленинградской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#памятник #ск #уголовное дело #"Дорога жизни"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...