Кардиолог назвала шесть правил похудения без жесткой диеты

Сбросить лишний вес и оздоровить организм к зимнему сезону помогут шесть простых правил, заявила врач-кардиолог Анна Солощенко.

Прежде всего, необходимо повысить физическую активность. Нагрузки особенно нужны тем, кто по 8-10 часов находится в офисе. Врач рекомендует прогуливаться перед сном на протяжении часа. Кроме того, нужно будет исключить из рациона соленые и сладкие продукты. Тем более, летом достаточно много фруктов и ягод, которые могут заменить вредную пищу. В ежедневный рацион обязательно должны войти овощи, а также нежирное мясо или рыба.

Разнообразное питание улучшает микрофлору кишечника, отметила кардиолог. Соки и компоты лучше заменить обычной водой. Очень важным фактором для похудения является позитивный настрой. По словам специалиста, серотонин лучше вырабатывается, если спать в полной темноте, пишет РИА Новости.

Человечеству грозит массовое ожирение после окончания пандемии коронавируса. Карантинный период привел к тому, что люди начали переедать и меньше заниматься спортом, сообщает телеканал "360".