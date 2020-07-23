Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

 «Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович
Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

 Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста

Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин опроверг введение нового карантина в Москве из-за коронавируса

 «Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович
Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

Российский посол в Лондоне рассказал о замораживании отношений Великобритании и РФ

 Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста

Зеленский прибыл в Донбасс на осмотр Луганского моста
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
16:57   23 Июля 2020
Общество

Кардиолог назвала шесть правил похудения без жесткой диеты

Кардиолог назвала шесть правил похудения без жесткой диеты

Сбросить лишний вес и оздоровить организм к зимнему сезону помогут шесть простых правил, заявила врач-кардиолог Анна Солощенко.

Прежде всего, необходимо повысить физическую активность. Нагрузки особенно нужны тем, кто по 8-10 часов находится в офисе. Врач рекомендует прогуливаться перед сном на протяжении часа. Кроме того, нужно будет исключить из рациона соленые и сладкие продукты. Тем более, летом достаточно много фруктов и ягод, которые могут заменить вредную пищу. В ежедневный рацион обязательно должны войти овощи, а также нежирное мясо или рыба.

Разнообразное питание улучшает микрофлору кишечника, отметила кардиолог. Соки и компоты лучше заменить обычной водой. Очень важным фактором для похудения является позитивный настрой. По словам специалиста, серотонин лучше вырабатывается, если спать в полной темноте, пишет РИА Новости.

Человечеству грозит массовое ожирение после окончания пандемии коронавируса. Карантинный период привел к тому, что люди начали переедать и меньше заниматься спортом, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#здоровье #питание #рекомендации #лишний вес #диета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...