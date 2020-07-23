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16:55   23 Июля 2020
Происшествия

Пять человек убиты в результате подрыва автомобиля на севере Сирии

Пять человек убиты в результате подрыва автомобиля на севере Сирии

Северные районы Сирийской Арабской Республики, которые до сих пор не находятся под контролем законного правительства, остаются рассадниками терроризма. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в городе Рас-эль-Айн.

Пять человек были убиты в результате подрыва автомобиля на одной из улиц города Рас-эль-Айн. Федеральное агентство новостей со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA сообщает, что в городе орудуют боевики вооруженной оппозиции.

ФАН напоминает, что ровно месяц назад в соседнем населенном пункте Телль-Халаф теракт унес жизни пяти человек, а 12 получили ранения. Ответственность на взрыв тогда Министерство обороны Турции возложило на боевиков Рабочей партии Курдистана и сирийских курдских бандформирований.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #курды #теракт в сирии

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