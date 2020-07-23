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16:50   23 Июля 2020
Политика

Пушков: Запад продолжит инфовойну против России

Пушков: Запад продолжит инфовойну против России

Информационная кампания США против России идет до сих пор и будет продолжаться в будущем, уверен председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Вашингтон продолжает информационную войну против Москвы, невзирая на пандемию COVID-19, передает Nation News слова Пушкова, сказанные им в ходе открытого заседания комиссии в МИА "Россия сегодня", посвященного проблеме распространения фейков в информационном пространстве.

"Вывод неутешителен — несмотря на пандемию коронавируса, информационная война против России продолжается", — заявил сенатор.

Пушков назвал пять тем, по которым США будут разворачивать нацеленную кампанию против России. Вашингтон продолжит настаивать на "российском вмешательстве" в выборы американского лидера, теперь уже в те, что запланированы на текущий год. Также будут продолжены линии о "вмешательстве РФ" в дела Великобритании и преуменьшения роли СССР в разгроме гитлеровских захватчиков.

Запад будет пытаться выставить Россию "зачинщиком" региональных конфликтов и утверждать, что Москва якобы "занижает" статистику по распространению COVID-19 в стране, подчеркнул сенатор.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #пушков #информационная война

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