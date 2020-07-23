Суд избирает меру пресечения захватившему автобус террористу из Луцка

Захватившему автобус с пассажирами в Луцке Максиму Кривошу избирается мера пресечения в суде. Действия злоумышленника СБУ квалифицировала как теракт.

Заседание по делу о теракте в Луцке проходит в закрытом режиме. В зале суда присутствует только защита и прокуроры. Сообщается, что обвинение настаивает на наказании в виде лишения свободы.

Задержанный террорист на заседании суда ведет себя вызывающе и пригрозил присутствующим новостями "поинтереснее захвата автобуса".