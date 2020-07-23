Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Госсекретарь США Майк Помпео констатировал, что США отстают от России в освоении Арктического региона. На вопрос корреспондента Датского радио «опоздали ли США на «вечеринку» в Арктике?» Помпео ответил утвердительно.

«Да, США немного опоздали на вечеринку в Арктике… Но ничего страшного. Я и раньше опаздывал на вечеринки и при этом отлично веселился… Трансатлантический союз существует и он могуществен, несмотря на то, что Вашингтон не оказался в регионе с самого начала», — сказал Помпео.

Соединенные Штаты были «слишком наивны», пока интересы России и Китая в регионе становились «более агрессивными». Госсекретарь отметил необходимость наращивания американского противостояния РФ в рамках НАТО.

Хоть власти США и заявляли, что на Арктический регион не может претендовать только одно государство и территория в равной степени должна использоваться всеми странами-участницами Арктического совета (то есть Россией, Штатами, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, Финляндией и Швецией), но развитие российской инфраструктуры в Арктике вызывает в Вашингтоне беспокойство.

Еще в прошлом году командующий ВВС США адмирал Джеймс Фогго заявлял, что страна не позволит России и Китаю развивать ни военное господство в Арктике, ни Северный морской путь. Тогда же министерство обороны Британии сообщало о намерениях Лондона нарастить военную мощь в регионе, чтобы «защитить северный фланг НАТО от России».

Дипломатический ответ последовал незамедлительно. Тогда еще российский посол в Великобритании Александр Яковенко назвал слова британской стороны оправданием для укрепления военной мощи Британии в Арктике: недалеко от российских границ, в Норвегии, Лондон разместил 800 морпехов и спецназовцев.

«Политика Сегодня» спросила у директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, почему на политической арене вот уже 80 лет, с момента основания в Гренландии военной базы США, разворачивается настоящая битва за первенство в освоении Арктики.

«Во-первых, Арктика — почти половина неразведанных ресурсов, начиная от углеводородов и кончая разными уникальными редкоземельными металлами. Второе — это имеет значение для российской безопасности, потому что Арктика — это обширная протяженность границы РФ. Третье — логистика, начиная от авиакоридоров и заканчивая Северным морским путем: это очень выгодная и короткая по расстоянию межконтинентальная доставка. Ну и вопрос военной безопасности: от российской арктической базы до США лететь очень близко», — объяснил политолог.

Первенство в исследовании Арктики принадлежит России. Еще в XI веке русские мореплаватели вышли в моря Северного Ледовитого океана, а с XII по XVI века регулярно открывали новые территории. Все сибирское побережье было изучено и нанесено на карты русскими экспедициями, а в 1930-х годах в арктическом районе стали использоваться советские дрейфующие полярные станции. Осваивать неизведанные земли Россия продолжила и в XXI столетии.