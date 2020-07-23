Юрист Соловьев высоко оценил шансы Пригожина в суде против Навального

Юристы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина легко разгромят блогера Алексея Навального, если бизнесмен все же подаст иск в суд, уверен заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев.

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что намерен обратиться в суд с иском против Алексея Навального. Как отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев, юристы Пригожина — специалисты высочайшего класса, которые легко отстоят интересы своего доверителя.

Поводом для судебного иска стало оскорбительное заявление Навального о Евгении Пригожине. Блогер обвинил предпринимателя в воровстве и "поставках тухлятины" в ответ на оказанную ему помощь в размере 1 миллиона рублей.

"Я не ворую и людей тухлятиной не кормлю. Поэтому я дал поручение своим юристам разобраться и привлечь тебя к ответственности. Я заставлю тебя, Навальный, уважать меня и общество, в котором ты живешь", — передает пресс-служба компании "Конкорд" слова Евгения Пригожина.

Соловьев напомнил, что юристы Пригожина ранее уже одержали победу над гособвинением в американском суде. Они будут оперировать реальными фактами, законно полученной информацией, а не досужими домыслами, чем славится Навальный.

"Думаю, результат судебного процесса станет для блогера еще одним горьким уроком", — добавил Соловьев.

Юрист также подчеркнул, что расследовательская деятельность должна основываться на законно полученных свидетельских показаниях неангажированных граждан и документах. Как раз этим Навальный похвастаться не может. В своих "расследованиях" он обычно ссылается на сведения, которые нельзя назвать достоверными.

Вполне ожидаемо, что "расследования" Навального ни к чему не привели. Если бы они были эффективными, западные спонсоры наверняка нашли бы средства, чтобы погасить долги Навального, а раз блогер обанкротился, значит, в Навальном попросту разочаровались его заграничные хозяева.

"Думаю, его по старой доброй традиции, как отработанный материал, просто выбросят на помойку и оставят одного в долговой яме", — резюмировал Соловьев.

В ближайшее время визит Навальному наверняка нанесут судебные приставы, которые опишут имущество блогера, если, конечно, он еще не переписал все, чем владеет, на подставных лиц. Кроме того, Навальному запретят выезд за границу до погашения им долгов, в счет которых будут списываться поступающие на его счета средства.

Впрочем, Навальный может пойти на мировое соглашение и публично извиниться перед Евгением Пригожиным, проявив раскаяние. В этом случае его долг уменьшится на несколько миллионов.

В общей сложности Алексей Навальный и его протеже из так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) нажили долг на сумму 88 миллионов рублей по иску комбината "Московский школьник". Блогер, чтобы не платить, принял решение закрыть ФБК, что избавило его от трети долговых обязательств.

Бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал Навальному 1 миллион рублей на выплату долга. В ответ блогер повел себя неадекватно, публично оскорбив бизнесмена.