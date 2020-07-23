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16:36   23 Июля 2020
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" получил убежище в Литве

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" получил убежище в Литве

Власти Литвы предоставили политическое убежище подозреваемому в загрязнении нефтепровода "Дружба". 

Литва предоставила убежище фигуранту дела в марте 2020 года, но эта информация не была озвучена публично, передает ТАСС. Подозреваемым в деле является экс-гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко.

Предоставление убежища подтвердила руководитель Департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте. Объявленный в розыск Ружечко был задержан в Вильнюсе 18 июля 2019 года. Суд арестовал его на три месяца, позднее фигурант попросил убежище.

Белоруссия заявила 19 апреля 2019 года об ухудшении качества российской нефти, поступающей через нефтепровод "Дружба". Специалисты выявили факт загрязнения нефтепродуктов хлоридами. Было возбуждено уголовное дело.

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Автор: Руслан Неглинный
#литва #загрязнение #нефтепровод

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