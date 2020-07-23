Министр обороны Украины заявил, что РФ якобы "угрожает основам нацбезопасности"

Российская агрессия, якобы "направленная против Украины", является главной проблемой национальной и региональной безопасности страны. Об этом сообщил украинский министр обороны Андрей Таран.

Он заявил, что оборонительные силы государства на востоке Украины якобы продолжают нести боевые потери, не говоря о том, что страдает гражданское население. Никаких доказательств своим словам он не предоставил. В ходе онлайн-заседания Форума безопасности и сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины Таран сообщил о том, что Россия якобы "создает угрозу миру и стабильности" на всем континенте.