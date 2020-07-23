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Министр обороны Украины заявил, что РФ якобы "угрожает основам нацбезопасности"

Министр обороны Украины заявил, что РФ якобы "угрожает основам нацбезопасности"

 Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

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16:29   23 Июля 2020
Политика

Министр обороны Украины заявил, что РФ якобы "угрожает основам нацбезопасности"

Министр обороны Украины заявил, что РФ якобы "угрожает основам нацбезопасности"

Российская агрессия, якобы "направленная против Украины", является главной проблемой национальной и региональной безопасности страны. Об этом сообщил украинский министр обороны Андрей Таран.

Он заявил, что оборонительные силы государства на востоке Украины якобы продолжают нести боевые потери, не говоря о том, что страдает гражданское население. Никаких доказательств своим словам он не предоставил. В ходе онлайн-заседания Форума безопасности и сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины Таран сообщил о том, что Россия якобы "создает угрозу миру и стабильности" на всем континенте.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #Андрей Таран

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