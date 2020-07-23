Песков объяснил принципы, по которым Россия будет открывать границы

Решение о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу будет приниматься на основе принципа взаимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство России пока не принимало никаких решений об открытии границ, при этом кабмин осуществляет контакты с зарубежными коллегами, подчеркнул Песков в рамках пресс-брифинга в четверг, 23 июля. По его словам, когда решение будет принято, Правительство РФ об этом дополнительно сообщит.

"Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решение не принималось", — заявил Песков.

Чартерные и международные авиарейсы были приостановлены на фоне пандемии коронавирусной инфекции 27 марта 2020 года. В начале июля кабмин продлил этот запрет до 1 августа.