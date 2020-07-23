Осташко: фильм "Шугалей" рассказывает о событиях, происходящих в режиме реального времени

Фильмы "Шугалей" - уникальный случай в истории российского кинематографа, так как привлекли внимание всей мировой общественности к событиям, которые происходят в режиме реального времени. Об этом заявил политолог Руслан Осташко.

Фильм "Шугалей" вышел на экраны 1 мая. В нем рассказывается о событиях в Ливии, где в мае прошлого года были похищены российские ученые-социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Более года россиян удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

Вторая часть фильма выйдет в сентябре. Как отметил главный редактор издание "PolitRussia" Руслан Осташко в беседе с журналистами "ПолитЭксперт", обычно художественные фильмы, основанные на реальных событиях, рассказывают о давних событиях. В случае с фильмом "Шугалей" все иначе. Показанные в фильме события все еще происходят.

"Суть этого, можно сказать, исторического сериала заключается в конечном освобождении Максима и его коллеги из тюрьмы в Ливии, где его удерживают. Это очень интересный и важный эксперимент", – подчеркнул Осташко.

Политолог также уверен, что вторая часть фильма, которая выйдет в сентябре, будет не менее актуальной, но выразил надежду на то, что российские граждане к тому времени уже вернутся домой.