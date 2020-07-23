Депутат Водолацкий назвал Шугалея патриотом, который принесет пользу РФ

Безопасность России и польза для своего государства являются приоритетом для социолога Максима Шугалея, включенного в список кандидатов на выборах в Госсовет Республики Коми, уверен депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Боевики в Ливии больше года незаконно удерживают похищенных прошлой весной социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Террористы так и не предъявили ученым обвинения. Руководство партии "Родина" внесло Шугалея в список кандидатов на выборах в Госсовет Республики Коми на первом месте.

Партия таким образом поддерживает социолога, который до сих пор находится в нелегкой ситуации, заявил депутат в комментарии для издания "Слово и Дело". Водолацкий отметил, что Шугалей — профессионал и патриот России, который стремится принести пользу государству.