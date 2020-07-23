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15:09   23 Июля 2020
Общество

Дубинин: Турция входит в топ по количеству заражений и не рекомендуется до посещения

Дубинин: Турция входит в топ по количеству заражений и не рекомендуется до посещения

Турция остается неблагоприятным вариантом для отпуска, поскольку до сих пор входит в топ по уровню заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал санитарный врач и директор по качеству компании "Кафедра дезинфекционного дела" Николай Дубинин.

Количество заболевших коронавирусом в Турции увеличилось на 928 случаев. Всего в Турции заразилось более 220 тысяч человек, пишет Nation News. Несмотря на то, что авиасообщение между РФ и Турцией возобновлено, Дубинин не советует россиянам рассматривать такой вариант отдыха.

Гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров в свою очередь посоветовал гражданам РФ планировать отдых в "бархатный сезон", выразив надежду, что в сентябре могут открыться для туризма Греция или Италия. При этом, Гончаров добавил, что помимо вспышек коронавирусной инфекции, Турция может быть опасна политическими беспорядками.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #туризм #COVID-19 #Дубинин

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