Названы условия полного возобновления международных рейсов

Открытие международного авиасообщения – решение актуальное и экономически выгодное. Такое мнение «Политике сегодня» привел директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Мы уже слышим от наших врачей, что с этой "заразой" мы будем жить долго, но должны жить счастливо. Нам много раз говорили, что решение по поводу открытия авиасообщения будет принято только на основании решения Роспотребнадзора. Поэтому, я думаю, что здесь позиция выверенная. Мы не должны сидеть взаперти», — сказал он.

Осауленко допустил, что вслед за перечисленными странами, Россия будет постепенно открывать и другие направления, в зависимости от эпидемиологической обстановки в той или иной стране.

«Это не будет сразу и во все стороны. Все-таки будет учитываться паритетность, оцениваться ответные меры стран. Важно и то, как будут принимать наших туристов за рубежом, какая им будет оказана помощь. От этого и будет завесить, в какие страны могут полететь наши граждане. Думаю, список не будет достаточно широким, но если это будет работать, то естественно, будет расширение географии и частота полетов», — сообщил эксперт.

При этом Осауленко исключил, что из-за вновь открывшейся возможности полететь на отдых в другие страны может пострадать отечественный туризм.

«У нас есть достаточно большая часть граждан, которая хотела бы выехать за рубеж. Мы с вами видим, что плотность на нашем море и отелях увеличивается, а значит растет цена. Им даже выгоднее поехать в другие страны. Но это не повлияет на потоки по России. Поэтому в экономическом плане решение положительное», — объяснил эксперт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Россияне смогут полететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Для граждан, направляющихся в Россию из-за рубежа, установлено въездное требование иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, задокументированный не меньше, чем за 72 часа.

По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, власти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.