Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Барецкий пригрозил расправой академику за выводы об ожирении россиян

Барецкий пригрозил расправой академику за выводы об ожирении россиян

 Дубинин: Турция входит в топ по количеству заражений и не рекомендуется до посещения

Дубинин: Турция входит в топ по количеству заражений и не рекомендуется до посещения
Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

 Милонов назвал недопустимым государственное вмешательство в дела семьи

Милонов назвал недопустимым государственное вмешательство в дела семьи
EurAsian Times: С-400 нанес удар по истребителям США, не выходя на поле битвы

EurAsian Times: С-400 нанес удар по истребителям США, не выходя на поле битвы

 Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе
Барецкий пригрозил расправой академику за выводы об ожирении россиян

Барецкий пригрозил расправой академику за выводы об ожирении россиян

 Дубинин: Турция входит в топ по количеству заражений и не рекомендуется до посещения

Дубинин: Турция входит в топ по количеству заражений и не рекомендуется до посещения
Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

 Милонов назвал недопустимым государственное вмешательство в дела семьи

Милонов назвал недопустимым государственное вмешательство в дела семьи
EurAsian Times: С-400 нанес удар по истребителям США, не выходя на поле битвы

EurAsian Times: С-400 нанес удар по истребителям США, не выходя на поле битвы

 Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе
14:58   23 Июля 2020
Россия

ФСБ опубликовала кадры задержания исламистов-вербовщиков

ФСБ опубликовала кадры задержания исламистов-вербовщиков

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания членов ячейки запрещенной в России террористической группировки "Исламское движение Узбекистана".

ФСБ показала кадры задержания 22 террористов, которые были обнаружены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Сотрудники ФСБ проводили спецоперацию совместно с МВД и Росгвардией.

Видео с задержаниями публикует канал РЕН ТВ. На кадрах видно, как силовики врываются в различные дома или квартиры, выламывают двери и задерживают опасных преступников, заключая их в наручники.

Источник: канал РЕН ТВ.

Задержанные преступники призывали к совершению терактов, а также вербовали в ряды боевиков в Сирии. Силовики изъяли у террористов запрещенную пропагандистскую литературу, фальшивые паспорта и видеоматериалы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#задержание #фсб #террористы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...