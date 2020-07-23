ФСБ опубликовала кадры задержания исламистов-вербовщиков

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания членов ячейки запрещенной в России террористической группировки "Исламское движение Узбекистана".

ФСБ показала кадры задержания 22 террористов, которые были обнаружены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Сотрудники ФСБ проводили спецоперацию совместно с МВД и Росгвардией.

Видео с задержаниями публикует канал РЕН ТВ. На кадрах видно, как силовики врываются в различные дома или квартиры, выламывают двери и задерживают опасных преступников, заключая их в наручники.

Источник: канал РЕН ТВ.

Задержанные преступники призывали к совершению терактов, а также вербовали в ряды боевиков в Сирии. Силовики изъяли у террористов запрещенную пропагандистскую литературу, фальшивые паспорта и видеоматериалы.