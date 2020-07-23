Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция канадского города Оквилл ищет авторов надписи краской 'Nazi war monument' (с англ. — нацистский военный монумент) на памятнике дивизии СС «Галичина». Он установлен на украинском кладбище Святого Владимира. Правоохранители намерены наказать злоумышленников за «преступление, совершенное на почве ненависти».

Политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак в комментарии «Политике Сегодня» возмущение местных жителей объяснил толерантным отношением к роли предков в истории XX века. Сами канадцы и представители украинской диаспоры склонны оценивать нацистов, прежде всего, как борцов с коммунизмом, полагает он.

«Для них это не памятник СС, а памятник борцам против СССР и России. Понимаете, Канада была одним из прекрасных убежищ, куда бежало много людей, сражавшихся на стороне нацистской Германии. <…> И практические все, кто оказался таким образом в Канаде, избежал наказания за деяния, совершенные в годы Второй мировой войны», — заявил эксперт.

Полицейские объяснили, что нацизм не поддерживают ни в какой форме, но вынуждены исполнять свой долг, следуя букве закона.

«В Канаде не поддерживают нацистов, и нигде не должны поддерживать. <…> Самое плохое в данной ситуации, что такие памятники вообще существуют», — написал в Twitter шеф местной полиции Стив Таннер.

Мэр Оквилла Роб Бертон сетовал, что хотел бы избавиться от кенотафа на украинском кладбище, но «не может этого сделать». Градоначальник сообщил, что силами муниципалитета этого добиться невозможно.

Что касается влияния украинской культуры и украинской истории на современное канадское общество, то выходцы из восточно-европейской страны играют существенную роль, считает эксперт.

«Канада вообще во многом состоит из украинской диаспоры. Если брать все страны мира, где существуют украинские диаспоры, так или иначе влияющие на положение дел, то Канада, мне кажется, будет в первой тройке по их влиянию. <…> Как в городе могли воспринять такое граффити? Только так, как восприняли. Для них это оскорбление», — заключил писатель.

Дивизия СС «Галичина» формировалась в годы Второй мировой войны преимущественно из украинских добровольцев. Она официально входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года дивизию включили в состав Украинской национальной армии. Части дивизии участвовали в карательных операциях на территории Польши, боролись с югославскими партизанами, участвовали в боях за Вену. За многочисленные военные преступления Нюрнбергский трибунал признал «Галичину» преступной организацией.