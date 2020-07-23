Сенатор Цеков поддержал выдвижение Шугалея в Госсовет Коми
Выдвижение Максима Шугалея на выборах в Госсовет Республики Коми поможет и региону, и самому социологу, считает член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.
Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены террористами весной 2019 года на территории Ливии. Социологов до сих пор удерживают в плену, не предъявляя им обвинений. Партия "Родина" решила внести Шугалея под первым номером в список кандидатов на выборах в Госсовет Коми.
Решение руководства партии получило одобрение Цекова, который отметил в комментарии для iReactor, что Шугалей является надежным человеком, доводящим свои дела до конца. Он подчеркнул, что социолог не боится трудностей и опасностей. Также сенатор добавил, что Шугалей сможет принести огромную пользу Республике Коми и ее населению.
"Это поможет одновременно и Коми, и возвращению Шугалея на родину. Сам факт его выдвижения привлечет внимание общественности к проблеме похищения российских социологов в Ливии. Сейчас прилагается масса усилий, чтобы их вернуть", — констатировал сенатор.