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14:36   23 Июля 2020
Политика

Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о скором уходе нескольких сенаторов.

Совет Федерации могут покинуть 5-7 сенаторов в сентябре 2020 года, сообщила Матвиенко. Она рассказала, что обновление верхней палаты происходит каждый сентябрь в единый день голосования, передает РИА Новости.

Матвиенко сообщила, что палата обновляется всегда по-разному. Иногда это 10%, но бывает и 20% и 30%. Она предполагает, что на этот раз около 5-7 сенаторов уйдут из СФ.

Решение по этому вопросу принимают губернатор и законодательное собрание, сообщила председатель СФ. Это всегда нелегкий процесс, добавила Матвиенко.

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Автор: Василий Пименов
#матвиенко #совет федерации #сенаторы

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