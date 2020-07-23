Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о скором уходе нескольких сенаторов.

Совет Федерации могут покинуть 5-7 сенаторов в сентябре 2020 года, сообщила Матвиенко. Она рассказала, что обновление верхней палаты происходит каждый сентябрь в единый день голосования, передает РИА Новости.

Матвиенко сообщила, что палата обновляется всегда по-разному. Иногда это 10%, но бывает и 20% и 30%. Она предполагает, что на этот раз около 5-7 сенаторов уйдут из СФ.

Решение по этому вопросу принимают губернатор и законодательное собрание, сообщила председатель СФ. Это всегда нелегкий процесс, добавила Матвиенко.