Барецкий пригрозил расправой академику за выводы об ожирении россиян

Музыкант и шоумен Стас Барецкий пообещал бороться с российскими врачами и диетологами, отреагировав на данные академика РАН Виктора Тутельяна о том, что в России около 60% людей имеют излишнюю массу тела.

«Что это за профессора такие? Нужно проверить их дипломы, я знаю, как они получали их в 90-х. Я бы им всем набил рожу, так и напишите. Я лично, Стас Барецкий, толстый, пришел бы и набил рожу этому академику за его слова. А если я его ударю, то он копыта отодвинет сразу», — был категоричен Барецкий в комментарии «Политике Сегодня».

Барецкий допустил, что российские специалисты за деньги обслуживают интересы Запада, «вбивая в головы нашего населения свои идеалы» красоты.

«Я не знаю, по каким критериям они судят. У нас в меру упитанные люди уже считаются толстыми, по мнению этих профессоров. Потому что толстые люди – это их хлеб. Диетологи сейчас делают большие деньги за счет них. Поэтому людей нужно обманывать»

В избыточном весе есть и свои плюсы, убежден шоумен:

«Вообще жир – это необходимая прослойка. Худой в случае голода умрет сразу, а полный еще недельку проживет».

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что россияне набрали лишний вес в период самоизоляции.