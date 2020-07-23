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14:08   23 Июля 2020
Общество

Лукашенко потребовал от Правительства Белоруссии реагировать на деструктив в СМИ

Лукашенко потребовал от Правительства Белоруссии реагировать на деструктив в СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июля во время совещания экономического блока заявил, что иностранных журналистов станут "выдворять" из страны за деструктив в средствах массовой информации.

Лукашенко сообщил, что сотрудникам администрации президента следует обратить внимание на работу в информационном поле. Он считает, что оскорбления в адрес председателей участковых избирательных комиссий в "сложный электоральный период" звучать не должны.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на высший государственный пост на шестой срок.

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Автор: Ирина Большунова
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