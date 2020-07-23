«Красный» разлад. Как поссорились Геннадий Андреевич и Максим Александрович

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин намерен подать в суд на председателя КПРФ Геннадия Зюганова за оскорбление.

Во время выступления в Госдуме 22 июля Зюганов пожаловался на чрезмерное количество политических партий «на нашем [левом] фланге». В пример он привел «Коммунистов России» и возмутился тем, что Сурайкин стал заместителем руководителя местной Думы в Ульяновске — «нашей общей [коммунистической] сокровищнице», как охарактеризовал Зюганов родину Владимира Ленина.

Председателя ЦК «Коммунисты России» лидер КПРФ охарактеризовал древнегреческим словом, на заре демократии обозначавшего форму интимных отношений между мужчиной и мальчиком. От такого заявления беременная жена Сурайкина расплакалась, рассказал коммунист «Политике Сегодня», а потому он решил ответить на выпад Зюганова, призвав его ответить по закону.

«Вчера было очень неприятно слушать хамский выпад Геннадия Андреевича. Я сначала не хотел подавать иск, потому что мы стараемся двигаться к объединению коммунистического движения, но моя жена очень расстроилась, и я решил, что надо подать иск о защите чести и достоинства меня и моей семьи, нашей партии, а также подать жалобу в комиссию [Госдумы] по этике», — рассказал Максим Сурайкин.

Геннадий Зюганов в беседе с «Политикой Сегодня» лаконично переадресовал вопрос о причинах конфликта товарищу Сурайкину:

«Я ничего не придумывал. Я просто воспроизвел то, что у них было на пленуме. Спросите об этом у них».

Сурайкин считает, что полноценному союзу «Коммунистов России» и КПРФ мешают воротилы капитала, тайным проводником интересов которого является Зюганов.

«Мы всегда готовы искать пути объединения. Лет пять назад в Краснодаре, на выборах, мы сняли свой список кандидатов в пользу КПРФ, на выборах в городскую Думу [Москвы] в прошлом году мы обратились к КПРФ с предложением создать объединенный блок левых сил «Красная Москва», и мы бы сняли наших кандидатов по округам в пользу КПРФ, и хотели ответную реакцию. Кроме того, во многих городах и районах наша партия взаимодействует с честными рядовыми коммунистами из КПРФ. У нас есть разногласия с «зюгановской» верхушкой, которая проводит олигархов под видом коммунистов в разные органы власти и фактически дискредитирует коммунистическое движение», — поделился Сурайкин.

Напомним, ранее первый секретарь Санкт-Петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович призвал проверить декларации о доходах чиновников после скандала, связанного с главой башкирского отделения КПРФ.