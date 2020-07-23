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13:58   23 Июля 2020
Происшествия

Находящегося в розыске фигуранта по делу Абызова арестуют

Находящегося в розыске фигуранта по делу Абызова арестуют

Суд избрал меру пресечения в отношении очередного фигуранта по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Андрея Титаренко, который подозревается в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела против его сообщника Абызова. В настоящее время подозреваемый находится в международном розыске. Правоохранители исполнят решение столичного судна в отношении Титаренко, когда тот вернется обратно на территорию РФ.

Чем именно занимался сообщник Абызова неизвестно. Однако следователи, занимающиеся уголовным делом, считают, что Титаренко участвовал в многочисленных махинациях и операциях по отмыванию денежных средств, пишет РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #арест #розыск #абызов #титаренко

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