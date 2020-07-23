Милонов назвал недопустимым государственное вмешательство в дела семьи

Вмешиваться в дела семьи с ее универсальным рецептом недопустимо. Своим мнением поделился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Милонов задел популярную тему в настоящий момент — новый взгляд на права женщин и на проблему их взаимоотношений мужчинами. Он призвал разделять моменты, связанные с уголовным и административным наказанием, а также вопрос позиционирования роли женщины в семье. Политик обозначил, что жена должна играть ту роль, о которой договорилась со своим супругом.

Говоря о вмешательстве государства в семейные дела граждан, он заявил, что это недопустимо. Семья представляет из себя крайне сложный организм. Он признал наличие в стране ряда проблем, связанных с работой правоохранительных органов. Механизм возможного закрепления статуса-кво или ограничительных мер для граждан в семейном конфликте не прописан достаточно четко. Однако дорога эта является очень спорной и тонкой, резюмировал он. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее Милонов поделился своим отношениям к служебным романам и харассменту. Об этом сообщает "360".