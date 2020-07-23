Матвиенко посоветовала Дегтяреву выслушать жителей Хабаровского края

Временно исполняющему обязанности главы Хабаровского края Михаилу Дегтяреву нужно выслушать жителей Хабаровска, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала об этом на своей пресс-конференции. Также она добавила, что у врио губернатора Хабаровского края есть шанс решить проблемы в области с помощью диалога с хабаровчанами.

Председатель Совфеда РФ отметила, что недовольство людей в Хабаровске можно понять.