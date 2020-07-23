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14:24   23 Июля 2020
Россия

Пандемия привела к массовому ожирению россиян

Пандемия привела к массовому ожирению россиян

Россияне набрали лишний вес в период самоизоляции. Такое мнение «Политике сегодня» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, комментируя заявление академика РАН Виктора Тутельяна о том, что в России около 60% людей имеют проблемы с ожирением.

«Период коронавирусной инфекции – для кого-то период кулинарии, как искусства, а для кого-то это полуголод. И отсутствие средств подталкивало людей делать выбор в сторону рафинированных продуктов. В карантин все набрали круп, картошки, что привело к прибавлению 5–10 килограммов за полгода. Даже те, кто был в зоне избыточного веса, перешли в зону ожирения, а это стартовая площадка для серьезных заболеваний», — объяснила диетолог.

Помимо вынужденного выбора в пользу рафинированных (прошедших химическую обработку продуктов) повлияла и временная безработица: не только снизился активный ритм жизни россиян, но и произошел всплеск вредных привычек.

Диетолог Маргарита Королева: россияне потолстели из-за коронавируса

«Отсутствие работы – это стресс. Естественно, это ответственность за детей, свое будущее. Это алкоголь. Люди начинают лечить себя алкогольными напитками, а это тоже высокие калории. И мотивации, чтобы поддерживать здоровье, ни у кого нет», — заявила Маргарита Королева.

Диетолог напомнила, люди с избыточным весом более уязвимы для вирусов и других заболеваний. Поэтому контролировать массу тела необходимо, в первую очередь, для сохранения собственного здоровья.

«Ожирение – это период очень серьезной и напряженной работы иммунной системы. Это ведет к высокому уровню хронического воспаления, так как цитокины в составе жировой ткани – это факторы, которые поддерживают воспаление. Естественно, получить вирусную, бактериальную или другую инфекцию очень просто», — сообщила эксперт.

Для борьбы с тотальным ожирением россиян необходимо обеспечить здоровой пищей, а для этого нужно сократить импорт рафинированных продуктов, стимулировать развитие собственного сельского хозяйства, а также заниматься просветительской работой. Информировать о последствиях избыточного веса.

«Если бы говорили об этом больше, мотивировали людей покупать здоровые продукты, то такой проблемы бы не было. Также нужно образовывать врачей и студенческую молодежь в медицинских вузах. У нас врачи не знают, как обеспечить профилактику и лечить людей с избыточным весом»

Диетолог Маргарита Королева: россияне потолстели из-за коронавируса

Ранее руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением, которое является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

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Автор: Карина Азоян
#россия #ран #ожирение #диетологи

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