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 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

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Матвиенко посоветовала Дегтяреву выслушать жителей Хабаровского края

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13:39   23 Июля 2020
Происшествия

Оскорбленный Зюгановым глава "Коммунистов России" Сурайкин подаст в суд

Оскорбленный Зюгановым глава "Коммунистов России" Сурайкин подаст в суд

Глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин подаст в суд на председателя КПРФ Геннадия Зюганова за обзывательства. Сообщается, что Зюганов оскорбил политика во время заседания Госдумы.

Максим Сурайкин не знает причины порочащих его высказываний Зюганова в зале пленарных заседаний, сообщила радиостанция "Говорит Москва". Глава "Коммунистов России" обратится в думскую комиссию по этике и намерен довести дело до суда.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов позволил себе высказать негативную характеристику Сурайкина на заседании Госдумы в среду, 22 июля. Политику за грубые слова сделал замечание спикер Вячеслав Володин.

Глава "Коммунистов России" намерен доказать в суде, что ему были нанесены публичные оскорбления.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #госдума #кпрф

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