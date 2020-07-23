Оскорбленный Зюгановым глава "Коммунистов России" Сурайкин подаст в суд

Глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин подаст в суд на председателя КПРФ Геннадия Зюганова за обзывательства. Сообщается, что Зюганов оскорбил политика во время заседания Госдумы.

Максим Сурайкин не знает причины порочащих его высказываний Зюганова в зале пленарных заседаний, сообщила радиостанция "Говорит Москва". Глава "Коммунистов России" обратится в думскую комиссию по этике и намерен довести дело до суда.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов позволил себе высказать негативную характеристику Сурайкина на заседании Госдумы в среду, 22 июля. Политику за грубые слова сделал замечание спикер Вячеслав Володин.

Глава "Коммунистов России" намерен доказать в суде, что ему были нанесены публичные оскорбления.