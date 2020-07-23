Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Матвиенко посоветовала Дегтяреву выслушать жителей Хабаровского края

Матвиенко посоветовала Дегтяреву выслушать жителей Хабаровского края

 Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Матвиенко посоветовала Дегтяреву выслушать жителей Хабаровского края

Матвиенко посоветовала Дегтяреву выслушать жителей Хабаровского края

 Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
13:25   23 Июля 2020
Общество

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

Результатами тестирования вакцины от коронавируса, разработанной в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, поделился директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Из Сеченовского университета 15 июля была выписана первая группа добровольцев, вторая — 20 июля. Директор института и заведующий кафедрой Вадим Тарасов рассказал "Парламентской газете" о предварительных показателях эффективности вакцины.

О том, вырабатывает ли иммунитет вакцина или нет, будет известно после проведения определенных анализов аналитических процедур и статистической обработки данных, рассказал он. В ближайшую неделю эти данные будут переданы в министерство здравоохранения, после этого можно будет сделать окончательный вывод об эффективности.

"Пока я могу только сказать, что мы фиксируем развитие иммунитета от этой вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат", — заявил Тарасов.

Ученые прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса нынешней осенью или зимой, к этому моменту провести массовую вакцинацию населения не сможет ни одна страна в мире, в том числе и Россия. Глава университета лишь добавил, что до конца года реально будет наладить производство и отгрузить около 30 миллионов доз вакцин. Этого должно хватить на вакцинацию врачей, сотрудников различных служб, которые находятся в зоне риска, наиболее подверженных риску групп населения.

По информации главы Сеченовского института, российские чиновники не планируют использовать иностранные вакцины: напротив, ожидается, что наши новые препараты станут блоком для развития экспортного несырьевого потенциала страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#вакцина #коронавирус #вадим тарасов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...