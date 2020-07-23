В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

Результатами тестирования вакцины от коронавируса, разработанной в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, поделился директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Из Сеченовского университета 15 июля была выписана первая группа добровольцев, вторая — 20 июля. Директор института и заведующий кафедрой Вадим Тарасов рассказал "Парламентской газете" о предварительных показателях эффективности вакцины.

О том, вырабатывает ли иммунитет вакцина или нет, будет известно после проведения определенных анализов аналитических процедур и статистической обработки данных, рассказал он. В ближайшую неделю эти данные будут переданы в министерство здравоохранения, после этого можно будет сделать окончательный вывод об эффективности.

"Пока я могу только сказать, что мы фиксируем развитие иммунитета от этой вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат", — заявил Тарасов.

Ученые прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса нынешней осенью или зимой, к этому моменту провести массовую вакцинацию населения не сможет ни одна страна в мире, в том числе и Россия. Глава университета лишь добавил, что до конца года реально будет наладить производство и отгрузить около 30 миллионов доз вакцин. Этого должно хватить на вакцинацию врачей, сотрудников различных служб, которые находятся в зоне риска, наиболее подверженных риску групп населения.

По информации главы Сеченовского института, российские чиновники не планируют использовать иностранные вакцины: напротив, ожидается, что наши новые препараты станут блоком для развития экспортного несырьевого потенциала страны.