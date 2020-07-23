Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков оговорился во время отчета по модернизации комплекса переработки нефти "Евро+", чем вызвал улыбку президента РФ Владимира Путина.

Участие в мероприятии в честь открытия комплекса "Евро+" на Московском НПЗ ПАО "Газпром нефть" глава государства принимал в дистанционном формате.

Выступая с докладом перед российским президентом, функционер допустил ошибку. Назвав стоимость проекта по модернизации завода в 250 миллиардов рублей, Дюков тут же извинился и сообщил, что на самом деле затрачено было 350 миллиардов.

Путина такая оговорка рассмешила, и он поинтересовался, не были ли прибавлены 100 миллиардов Дюковым на ходу, на что получил ответ, что данные верны и сумма действительно превысила 350 миллиардов рублей.