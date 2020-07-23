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13:18   23 Июля 2020
Экономика

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков оговорился во время отчета по модернизации комплекса переработки нефти "Евро+", чем вызвал улыбку президента РФ Владимира Путина.

Участие в мероприятии в честь открытия комплекса "Евро+" на Московском НПЗ ПАО "Газпром нефть" глава государства принимал в дистанционном формате.

Выступая с докладом перед российским президентом, функционер допустил ошибку. Назвав стоимость проекта по модернизации завода в 250 миллиардов рублей, Дюков тут же извинился и сообщил, что на самом деле затрачено было 350 миллиардов.

Путина такая оговорка рассмешила, и он поинтересовался, не были ли прибавлены 100 миллиардов Дюковым на ходу, на что получил ответ, что данные верны и сумма действительно превысила 350 миллиардов рублей.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #дюков #"Евро+"

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