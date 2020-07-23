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13:13   23 Июля 2020
Политика

Политолог Захаров объяснил, зачем Facebook начал мнимую борьбу с расизмом

Политолог Захаров объяснил, зачем Facebook начал мнимую борьбу с расизмом

Американская социальная сеть Facebook пытается спасти свое бедственное положение, поддерживая видимость борьбы с проявлением расизма. Об этом заявил политолог и публицист Дмитрий Захаров.

Внезапный порыв социальной сети бороться с расовой дискриминацией прокомментировал Захаров в ходе общения с корреспондентом iReactor. По его мнению, компания наконец поняла последствия своей непродуманной политики и приняла решение хоть как-то спасти положение.

Захаров указал, что основной доход соцсеть получает от рекламы. Без соответствующей проверки на расизм она потеряет свое лицо и доверие рекламодателей, а также и влияние на аудиторию. Он призвал осторожнее относиться к Facebook, поскольку соцсеть не является площадкой для свободного выражения мыслей и убеждений.

В заключение он добавил, что мнимая борьба с расизмом является не более, чем удобной позицией, которая поможет соцсети подстроиться под актуальные на сегодняшний день мировые тенденции.

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Автор: Юлия Яковлева
#борьба #facebook #расизм #соцсеть

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