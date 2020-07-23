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13:30   23 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов страны Андрея Байдалу, известного под позывным «Швед». Его подозревают в причастности к убийству бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в 2018 году.

Директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Окара выразил мнение, что задержанный имеет косвенное отношение к убийству.

«Логика этого убийства слабо связана с украинскими спецслужбами и Киевом, на мой взгляд. В ДНР считают, что Байдалу причастен. Ну, они имеют право так считать. Мне кажется, что заказчики – это совсем другие люди. Убийство Захарченко носит, скорее, не геополитический, а криминально-экономический характер», — сказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Окара допустил, что Захарченко пал жертвой внутренних конфликтов:

«Более вероятно, что это убийство произошло в контексте местных межклановых разборок».

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Помимо убийства Захарченко, на Украине Байдале инкриминируют незаконное обращение с оружием.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. По итогам экспертизы глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сработавшее взрывное устройство собирали не украинские спецслужбы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на причастность Киева к смерти Захарченко. По ее словам, украинские власти прибегли к «террористическому сценарию» вместо того, чтобы исполнять минские договоренности и пытаться мирно урегулировать конфликт внутри страны.

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Автор: Роман Самойлов
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