Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

 Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

 Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
12:58   23 Июля 2020
Общество

Песков заявил, что неуместно говорить о централизации управления в России

Песков заявил, что неуместно говорить о централизации управления в России

Регионы России обладают большим комплексом полномочий.

Комплексом полномочий наделены все субъекты России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, можно ли говорить в стране о централизации управления регионами за последние годы.

"Регионы обладают целым комплексом полномочий. Поэтому здесь мы не говорим о какой-то централизации", — ответил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что на фоне кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, полномочия были расширены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#песков #управление #субъекты рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...