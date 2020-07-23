Песков заявил, что неуместно говорить о централизации управления в России

Регионы России обладают большим комплексом полномочий.

Комплексом полномочий наделены все субъекты России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, можно ли говорить в стране о централизации управления регионами за последние годы.

"Регионы обладают целым комплексом полномочий. Поэтому здесь мы не говорим о какой-то централизации", — ответил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что на фоне кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, полномочия были расширены.