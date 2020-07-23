Мишустин сообщил, что Правительство РФ выделит 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Правительство РФ выделит дополнительное финансирование Хабаровскому краю в размере 1,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на покрытие выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин провел телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. По словам Дегтярева, помимо выделения дополнительного финансирования, Правительство РФ рассмотрит предложения, которые будут подготовлены в ближайшие 30 дней.

Ранее Дегтярев говорил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае, сообщает телеканал "360".