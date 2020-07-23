Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

 Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

 Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
12:52   23 Июля 2020
Экономика

Мишустин сообщил, что Правительство РФ выделит 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Мишустин сообщил, что Правительство РФ выделит 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Правительство РФ выделит дополнительное финансирование Хабаровскому краю в размере 1,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на покрытие выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин провел телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. По словам Дегтярева, помимо выделения дополнительного финансирования, Правительство РФ рассмотрит предложения, которые будут подготовлены в ближайшие 30 дней.

Ранее Дегтярев говорил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#финансирование #хабаровск #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...