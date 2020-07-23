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12:52   23 Июля 2020
Общество

СКР уверен в причастности экс-губернатора Фургала к убийствам

СКР уверен в причастности экс-губернатора Фургала к убийствам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вина бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала в совершении тяжких преступлений не вызывает сомнений.

Сотрудниками правоохранительных органов собраны доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей и покушению на убийство бизнесмена, сообщил Бастрыкин журналистам "Российской газеты" 23 июля. Он не стал конкретизировать подробности нашумевшего уголовного дела в связи с "тайной следствия".

Фургалу грозит до 20 лет тюрьмы. В настоящее время экс-губернатор Хабаровского края находится под арестом. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярев.

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Автор: Василий Пименов
#уголовное дело #скр #бастрыкин #вина #фургал

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