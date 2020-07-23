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12:43   23 Июля 2020
Общество

Бутина: фильм "Шугалей-2" сподвигнет власти принять активные шаги для спасения россиян

Бутина: фильм "Шугалей-2" сподвигнет власти принять активные шаги для спасения россиян

Вторая часть фильма "Шугалей" выйдет на экраны уже осенью. Картина поможет привлечь внимание международного сообщества к проблеме с похищением российских граждан в Триполи, заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Первый фильм "Шугалей" вышел в мае этого года. Картина рассказывает о судьбе российских ученых-социологов, которые во время работы в Ливии были похищены боевиками. С мая 2019 года россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в неофициальной тюрьме "Митига". Обвинения им предъявлены не были. А это является вопиющим нарушением норм международного права.

Первая часть фильма "Шугалей" вызвала широкий общественный резонанс. По словам Марии Бутиной, такие фильмы необходимо снимать, так как они открывают общественности правду о том, в какой ситуации оказались российские граждане в Ливии.

"К этой ситуации нужно привлекать всяческое внимание. Со стороны международного сообщества — путем таких картин, это широко распространенная практика, это делает Голливуд, но, в том числе, для российской публики это тоже очень важно", — отметила Бутина в беседе с журналистами "НьюИнформ".

Также общественница выразила надежду на то, что после выхода второй части фильма "Шугалей" власти РФ будут предпринимать больше активных действий для освобождения российских граждан.

"Понятно, что у них связаны руки, и ситуация в Ливии нестабильная… Безусловно, это сложно, но на кону стоят жизни наших граждан", - подчеркнула Бутина.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #бутина #Шугалей #суэйфан

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