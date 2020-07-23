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12:41   23 Июля 2020
Общество

Мартынов спрогнозировал проигрыш Навального в суде с Пригожиным

Мартынов спрогнозировал проигрыш Навального в суде с Пригожиным

Блогер Алексей Навальный стопроцентно проиграет дело, если петербургский предприниматель Евгений Пригожин обратится с иском в отношении него в суд. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Алексей Навальный после закрытия признанного в России иноагентом ФБК уже банкрот, платить штрафы ему нечем. Если бизнесмен Евгений Пригожин обратится в суд с иском против Навального, блогер дело проиграет совершенно точно, подчеркнул Мартынов.

"Все его расследования выдуманные, высосанные из пальца. Другое дело, что как правило солидным людям времени жалко на судебные процесс, и никто с таким г…ном связываться не хочет. Ну нас уже такое отношение к таким людям и подобным судебным разбирательствам", — добавил Мартынов в беседе с журналистами Nation News.

Эксперт предположил, что в США и на Западе, где судебные процессы — обычная практика, Навальный "давно бы остался без штанов".

Накануне стало известно, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин намерен подать в суд на Алексея Навального за клевету. Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой компании "Конкорд". По словам Пригожина, Навальный распространяет недостоверную и непроверенную информацию, что ранее было доказано в суде с предприятием "Московский школьник".

Блогер Навальный, как отметил Евгений Пригожин, никогда не боролся с коррупцией. Его деятельность ограничена выполнением заказов врагов России и выманиванием средств у собственных подписчиков.

"Я не ворую и людей тухлятиной не кормлю. Поэтому я дал поручение своим юристам разобраться и привлечь тебя к ответственности. Я заставлю тебя, Навальный, уважать меня и общество, в котором ты живешь", — передает пресс-служба "Конкорда" слова Евгения Пригожина.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #навальный #пригожин

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