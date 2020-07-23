Ивану Жданову могут запретить занимать руководящие должности на три года
Прокуратура потребовала запретить директору иноагента ФБК Ивану Жданову занимать руководящие должности. Мера пресечения соратнику блогера Навального была предложена по делу об удалении фильма, содержащего фейковую информацию.
Директору находящегося на грани ликвидации из-за долгов ФБК Ивану Жданову прокурор требует запретить занимать руководящие должности. Его могут лишить возможности находиться на руководящих постах в различных организациях и политических партиях в течение трех лет.
Жданов обвиняется в отказе удалить скандальный фильм о бывшем премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Видеоролик, распространяющий фейковую информацию об экс-премьере, был опубликован на канале Алексея Навального.
Ранее стало известно, что в отношении прошлого директора так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Романа Рубанова было заведено аналогичное уголовное дело. Бизнесмен был объявлен в розыск после бегства из России.