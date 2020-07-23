Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

 Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

ФСБ задержала членов "Исламского движения Узбекистана"* в трех регионах РФ

 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

 Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей

Путина рассмешила оговорка Дюкова на 100 млрд рублей
Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

 Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян
12:38   23 Июля 2020
Происшествия

Ивану Жданову могут запретить занимать руководящие должности на три года

Ивану Жданову могут запретить занимать руководящие должности на три года

Прокуратура потребовала запретить директору иноагента ФБК Ивану Жданову занимать руководящие должности. Мера пресечения соратнику блогера Навального была предложена по делу об удалении фильма, содержащего фейковую информацию.

Директору находящегося на грани ликвидации из-за долгов ФБК Ивану Жданову прокурор требует запретить занимать руководящие должности. Его могут лишить возможности находиться на руководящих постах в различных организациях и политических партиях в течение трех лет.

Жданов обвиняется в отказе удалить скандальный фильм о бывшем премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Видеоролик, распространяющий фейковую информацию об экс-премьере, был опубликован на канале Алексея Навального.

Ранее стало известно, что в отношении прошлого директора так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Романа Рубанова было заведено аналогичное уголовное дело. Бизнесмен был объявлен в розыск после бегства из России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#суд #прокуратура #жданов #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...