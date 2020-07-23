Ивану Жданову могут запретить занимать руководящие должности на три года

Прокуратура потребовала запретить директору иноагента ФБК Ивану Жданову занимать руководящие должности. Мера пресечения соратнику блогера Навального была предложена по делу об удалении фильма, содержащего фейковую информацию.

Директору находящегося на грани ликвидации из-за долгов ФБК Ивану Жданову прокурор требует запретить занимать руководящие должности. Его могут лишить возможности находиться на руководящих постах в различных организациях и политических партиях в течение трех лет.