В Кремле пока нет решения о формате участия России в осенней Неделе высокого уровня в ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о формате участия нашей страны в осенней Неделе высокого уровня в ООН.

Формат участия России в осенней Неделе высокого уровня в ООН пока не решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, какое будет участие в Нью-Йорке, поэтому строить какие-то планы невозможно", — заявил политик во время общения с журналистами.

Песков отметил, что Кремль пока не готов принять окончательное решение по этому вопросу.