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12:34   23 Июля 2020
Политика

В Кремле пока нет решения о формате участия России в осенней Неделе высокого уровня в ООН

В Кремле пока нет решения о формате участия России в осенней Неделе высокого уровня в ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о формате участия нашей страны в осенней Неделе высокого уровня в ООН.

Формат участия России в осенней Неделе высокого уровня в ООН пока не решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, какое будет участие в Нью-Йорке, поэтому строить какие-то планы невозможно", — заявил политик во время общения с журналистами.

Песков отметил, что Кремль пока не готов принять окончательное решение по этому вопросу.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #оон #кремль

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